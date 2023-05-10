Оганесян: «Личка — один из сильнейших тренеров в РПЛ»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о главном тренере команды Марцеле Личке.

По словам 21-летнего футболиста, необычный стиль игры «Оренбурга» — это заслуга чешского тренера. Оганесян назвал Личку очень открытым специалистом, который готов общаться со своими подопечными на любые темы и всячески помогать им совершенствоваться.

«Попав в команду, почувствовал на себе, что Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ. В принципе это и так было понятно, учитывая, что он вывел команду в Премьер-лигу и показывает с ней такие результаты», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре матча.