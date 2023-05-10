Агент Соу: «Али интересуются многие клубы, он провёл этот сезон на высочайшем уровне»

Футбольный агент Луиджи Соррентино, который представляет интересы форварда Али Соу, рассказал об интересе к его клиенту со стороны многих клубов.

«Али интересуются многие клубы, потому что он провел этот сезон на высочайшем уровне. Но сейчас все в ожидании, посмотрим, что будет происходить дальше», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

Полноценный контракт Соу принадлежит «Ростову». В данный момент нападающий выступает на правах аренды за «Анкарагюджю». В нынешнем сезоне чемпионата Турции нападающий провел 28 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.