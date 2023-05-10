Черчесов высказался об игре Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Специалист отметил, что очень рад за форварда, и теперь все должны понять, почему Дзюба вызывался в национальную сборную. По мнению Черчесова, игрок столичного клуба даёт то, что не могут дать другие нападающие.

«Я не удивлён его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в девяти играх, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.