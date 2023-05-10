Орлов резко высказался о шоу Слуцкого и Дзюбы: Как гопники себя ведут

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», где принимают участие экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий и форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба.

Орлов отметил, что как профессионал он может сказать, что данное шоу является низкопробной работой, ведь его смотрят женщины и дети, а там много матерных слов.

«Как гопники себя ведете!

Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», - приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что гостям шоу уже были Роман Павлюченко, Алае Дзагоев и Василий Березуцкий.