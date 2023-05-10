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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой высказался о том, что Малкома назвали «царём РПЛ»

10 Мая 2023 • 13:07 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что игрока питерского «Зенита» Малкома назвали «царём РПЛ».

Ранее журналисты испанского издания AS заявили, что форвард оставил позади ситуацию в «Барселоне» и показал лучшую версию себя.

Мостовой отметил, что в этом нет ничего страшного, так как его называли «царём» в Испании среди российских футболистов, а Малкома в России среди иностранных.

«Малком сильный футболист. Этот сезон — подтверждение. Доказывает своей игрой, что он лучший футболист нашего чемпионата», - приводит слова Мостового Sport24.

В текущем сезоне Маклом принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и девятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Малком Филипе
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