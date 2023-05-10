Мостовой высказался о том, что Малкома назвали «царём РПЛ»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что игрока питерского «Зенита» Малкома назвали «царём РПЛ».

Ранее журналисты испанского издания AS заявили, что форвард оставил позади ситуацию в «Барселоне» и показал лучшую версию себя.

Мостовой отметил, что в этом нет ничего страшного, так как его называли «царём» в Испании среди российских футболистов, а Малкома в России среди иностранных.

«Малком сильный футболист. Этот сезон — подтверждение. Доказывает своей игрой, что он лучший футболист нашего чемпионата», - приводит слова Мостового Sport24.

В текущем сезоне Маклом принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и девятью забитыми мячами.