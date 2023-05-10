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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо назвал лучшего тренера России

10 Мая 2023 • 12:50 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучшего тренера Российской премьер-лиги.

Испанец выделил наставников «Ростова» Валерия Карпина и «Оренбурга» Марцела Личку, ведь они собрали хорошие команды.
«Но лучший тренер в России — Сергей Семак. Без всяких сомнений тут», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что после 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» оказался сильнее «Спартака», команда с берегов Невы стала досрочным победителем национального первенства. Это пятый титул подряд для «сине-бело-голубых» - все трофеи были завоеваны при Семаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Рауль Рианчо Марцел Личка
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