Рианчо назвал лучшего тренера России

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучшего тренера Российской премьер-лиги.

Испанец выделил наставников «Ростова» Валерия Карпина и «Оренбурга» Марцела Личку, ведь они собрали хорошие команды.

«Но лучший тренер в России — Сергей Семак. Без всяких сомнений тут», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что после 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» оказался сильнее «Спартака», команда с берегов Невы стала досрочным победителем национального первенства. Это пятый титул подряд для «сине-бело-голубых» - все трофеи были завоеваны при Семаке.