«Топище»: Газизов оценил работу Семака в «Зените»

Футбольный функционер Шамиль Газизов, который занимает пост гендиректора «Уфы», поделился мнением о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Могу только сказать, что он топище! Тяжело работать в таком клубе. Все говорят про состав и финансы, но там есть свои проблемы, с которыми он справляется. Пять раз подряд стать чемпионом - такого давно не было», - передает слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что Семак занял пост главного тренера «Зенита» весной 2018 года, перебравшись из «Уфы».

В 26-м туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» победили на своем поле московский «Спартак» со счетом 3:2. За четыре тура до завершения сезона питерцы гарантировали себе золотые медали.