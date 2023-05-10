«Топище»: Газизов оценил работу Семака в «Зените»

Футбольный функционер Шамиль Газизов, который занимает пост гендиректора «Уфы», поделился мнением о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке.
«Могу только сказать, что он топище! Тяжело работать в таком клубе. Все говорят про состав и финансы, но там есть свои проблемы, с которыми он справляется. Пять раз подряд стать чемпионом - такого давно не было», - передает слова Газизова «РИА Новости».
Напомним, что Семак занял пост главного тренера «Зенита» весной 2018 года, перебравшись из «Уфы».
В 26-м туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» победили на своем поле московский «Спартак» со счетом 3:2. За четыре тура до завершения сезона питерцы гарантировали себе золотые медали.
1. Смотрим рейтинг Зенита начиная с сезона 12/13 по 21/22 .
13.000 16.000 17.000 19.000 12.000 14.000 10.000 9.000 5.000 8.000
Почему с «Топище» такое снижение результатов ?
2. «Топище» не знает современных тенденций ?
МанСити наносит удар по воротам каждые 5 мин , а Зенит ?
3-4-5 ударов за всю игру
По игре можно продолжать еще долго .
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