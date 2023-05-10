Личка ответил на слова Гашека, который призывал отстранить россиянин от всех между народных соревнований

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о словах именитого голкипера сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека, который ранее требовал отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.

«Думаю, у нас общество делится на две категории. Первая группа согласна с его словами, поддерживает его, а вторая — нет. Думаю, вторая чуть побольше», - приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Напомним, что экс-игрок хоккейного московского «Спартака» также призывал НХЛ приостановить действия контрактов российских игроков из-за политической ситуации в мире.