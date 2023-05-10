Пятибратов: «Факел» - не «Барселона», я тоже хотел 80% игрового времени владеть мячом»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, который покинул пост наставника воронежского клуба после победы в матче с «Динамо», рассказал, как видел идеальный рисунок игры воронежцев.

«Почему-то все начали требовать, чтобы «Факел» шел в атаку. Слушайте, мы не «Барселона». Я тоже хотел 80% игрового времени владеть мячом, по 20 раз бить по воротам и так далее, но есть реалии», - цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, после увольнения Пятибратова воронежский коллектив возглавил Вадим Евсеев. Последним местом работы Евсеева был ярославский «Шинник». Сейчас «Факел» занимает 13-е место в Российской премьер-лиге.