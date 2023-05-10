Черчесов высказался о слухах, связывающих его с российскими клубами

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на слухи об интересе к себе со стороны клубов РПЛ.

По словам российского специалиста, сейчас он полностью сконцентрирован на работе в венгерском клубе и занят подготовкой «Ференцвароша» к Лиге чемпионов.

«Я главный тренер «Ференцвароша», занимаюсь своим делом, недавно продлил контракт. Слухи на то и есть слухи», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года и уже успел дважды выиграть чемпионат Венгрии. Ранее именитый наставник работал в «Спартаке», «Динамо» и национальной сборной России.