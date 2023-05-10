Деменко: «Сейчас это не самый сильный «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко считает, что нынешний состав «сине-бело-голубых» уступает команде, которая была у Лучано Спаллетти.

«Сейчас это не самый сильный «Зенит», который был. Для меня сильнейший «Зенит» был, когда за команду выступали Витсель, Халк и другие. Они вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот это была команда», - передает слова Деменко Legalbet.

Напомним, что под руководством Спаллетти «сине-бело-голубые» дважды выходили в плей-офф Лиги чемпионов и становились чемпионами России.

«Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом РПЛ. Это пятый подряд титул для команды Сергея Семака.