Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Терешков предложил переименовать «Химки» в «Новатор»

10 Мая 2023 • 12:10 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Депутат Государственной Думы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил переименовать подмосковный коллектив. Напомним, сейчас «красно-чёрные» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою близость к клубу. Раньше я предлагал обсудить историческое название «Новатор», - цитирует Терюшкова «Спорт день за днём».

Недавно коллектив возглавил известный российский специалист Андрей Талалаев, последним местом работы которого было столичное «Торпедо». Сейчас «автозаводцы» располагаются на последней строчке в высшем российском дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
13:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов резко высказался о шоу Слуцкого и Дзюбы: Как гопники себя ведут
13:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Кайо может пропустить игру с «Зенитом»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА второе место уже не отпустит»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о том, что Малкома назвали «царём РПЛ»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал лучшего тренера России
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Топище»: Газизов оценил работу Семака в «Зените» 1
12:42 · Россия. Премьер-лига
Пименов – о Магкееву: «Ему тяжело будет восстановиться»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Личка ответил на слова Гашека, который призывал отстранить россиянин от всех между народных соревнований
12:20 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Факел» - не «Барселона», я тоже хотел 80% игрового времени владеть мячом»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Торпедо» Клотет отстранил помощника Савичева от работы с командой
12:12 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о слухах, связывающих его с российскими клубами
12:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сейчас это не самый сильный «Зенит»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Депутат Терешков предложил переименовать «Химки» в «Новатор»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Дуарте приглашён на заседание КДК РФС
12:00 · Россия. Премьер-лига
Хохлов отказался комментировать информацию о том, что он отстранил Цаллагова от тренировок эксклюзив
Все новости
Рекомендуем