Депутат Терешков предложил переименовать «Химки» в «Новатор»

Депутат Государственной Думы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил переименовать подмосковный коллектив. Напомним, сейчас «красно-чёрные» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою близость к клубу. Раньше я предлагал обсудить историческое название «Новатор», - цитирует Терюшкова «Спорт день за днём».

Недавно коллектив возглавил известный российский специалист Андрей Талалаев, последним местом работы которого было столичное «Торпедо». Сейчас «автозаводцы» располагаются на последней строчке в высшем российском дивизионе.