Личка: «Если бы я хотел только деньги, то ушёл бы зимой в «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Краснодар» минувшей зимой.

По словам чешского специалиста, деньги для него не играют главенствующую роль, поскольку он считает, что самое важное — хорошо делать свою работу. Также тренер подчеркнул, что уважает желания «Оренбурга», с руководством которого у него сложилось отличное взаимопонимание.

«Если бы я хотел только деньги, то ушёл бы зимой в «Краснодар». Но «Оренбург» дал мне прекрасную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч команда Лички проведёт 13 мая против «Урала». Начало — в 12:00 по московскому времени.