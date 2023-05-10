Даса: «Захарян - очень важный игрок для «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением об игре полузащитника команды Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«Захарян очень важный игрок для нас. Он любит играть с мячом. Иногда доставить мяч до него невозможно. Но это часть игры», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 33 поединках за «Динамо» во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Контракт Арсена с «бело-голубыми» рассчитан до июня следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.