Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он отстранил защитника Ибрагима Цаллагова от тренировок с основной командой. Ранее сообщалось, что теперь игрок обороны тренируется вместе с дублем «барсов».

«Без комментариев», - сказал Хохлов.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что наставник сочинского клуба отстранил Цаллагова от тренировок из-за его конфликта со словенским одноклубником Ваней Дркушичем во время матча Российской премьер-лиги с «Торпедо».