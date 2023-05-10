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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов отказался комментировать информацию о том, что он отстранил Цаллагова от тренировок эксклюзив

10 Мая 2023 • 12:00 Комментировать
Сочи
...
Ростов
13.05 18:00

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он отстранил защитника Ибрагима Цаллагова от тренировок с основной командой. Ранее сообщалось, что теперь игрок обороны тренируется вместе с дублем «барсов».

«Без комментариев», - сказал Хохлов.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что наставник сочинского клуба отстранил Цаллагова от тренировок из-за его конфликта со словенским одноклубником Ваней Дркушичем во время матча Российской премьер-лиги с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Ибрагим Цаллагов Сочи
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