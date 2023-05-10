Сазонов: «Провальный сезон для «Динамо»? Мы ожидали результаты лучше»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился мнением о результатах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

21-летний футболист отметил, что хоть динамовцы и рассчитывали на более хорошие результаты, оценивать сезон стоит только после его окончания.

«Провальный сезон для «Динамо»? Я не буду сейчас оценивать, давайте мы доиграем чемпионат, и тогда уже будем смотреть. Конечно, мы ожидали результаты лучше, но будем делать всё, что от нас зависит: четыре игры — четыре победы», — приводит слова Сазонова Sport24.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. От лидирующей тройки «бело-голубые» отстают на восемь баллов. Свой следующий матч динамовцы проведут 14 мая против «Ахмата». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.