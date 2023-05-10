Личка рассказал о переговорах с Галицким

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о переговорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Мы разговаривали с Галицким. Я поблагодарил его за предложение, это отличный шаг в моей карьере, но я не хочу уходить из «Оренбурга», хочу, закончит сезон здесь», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

45-летний специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с августа 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2024 году.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 39 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.