Сафонов высказался о трансфере в Европу

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о потенциальном трансфере в европейский клуб.

«Чувствую ли, что способен заиграть в Европе? Всё упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать», - передает слова вратаря «Матч ТВ».

24-летний голкипер выступает за краснодарский клуб с января 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Матвей сыграл 25 матчей и пропустил 39 мячей.