Тарханов: «Не думаю, что Писарский настолько мастеровит, что может заиграть в любом клубе»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Напомним, что Писарский перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Оренбурга», в составе которого он стал лучшим бомбардиром осенней части текущего розыгрыша РПЛ. За «Крылья Советов» же 27-летний футболист успел провести в чемпионате России девять матчей, не отметившись в них забитыми мячами.

«Я не думаю, что Писарский настолько мастеровит, что может заиграть в любом клубе. Что-то не получается. Можно вспомнить Агаларова — забивал в «Уфе», а в «Ахмате» уже не так», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

При этом специалист допустил, что Писарский может раскрыться в следующем сезоне.

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч самарская команда проведёт 14 мая против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.