Мелкадзе: «В следующем сезоне «Сочи» может повторить успех 2022 года»

Форвард Георгий Мелкадзе, выступающий за «Сочи», поделился ожиданиями от следующего сезона.

«В следующем сезоне мы можем повторить успех 2022 года. Почему нет? Да и в этом сезоне могли - просто надо было что-то наладить в обороне и в атаке. Но мы не справились с этой задачей», - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

В сезоне-2021/2022 «Сочи» финишировал на втором месте.

В последнем матче «Сочи» потерпел крупное поражение от московского «Локомотива» со счетом 0:3. После 26 туров южане набрали 34 балла и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.