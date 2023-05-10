Агент: «Барач вернётся в «Крылья Советов»

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, выступающего сейчас на правах аренды за бельгийский «Остенде», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 28-летний хорват сейчас восстанавливается от травмы и будет готов играть примерно через месяц, после чего он вернётся в самарский клуб.

«Барач пока лечится, восстановление идёт по плану. Что касается будущего, по состоянию на сегодняшний день по окончании сезона он вернётся в «Крылья Советов», — цитирует Лапича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Барач провёл за «Остенде» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. От зоны стыковых матчей самарцев отделяет один балл.