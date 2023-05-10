Смородская: «Я люблю и Семака, и Карпина, а вот Галактионова — не очень»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала лучших тренеров России на сегодняшний день.

Смородская выделила наставника «Ростова» Валерия Карпина и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. А вот Михаил Галактионов, работающий сейчас в «Локомотиве», по мнению бывшего президента московского клуба, в этот список не входит.

«Я люблю и Семака, и Карпина — вот их двоих. А вот Галактионова не очень», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Локомотив» Галактионова занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре встречи.