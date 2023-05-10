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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов прокомментировал чемпионство «Зенита»

10 Мая 2023 • 10:31 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне занимающий пост наставника венгерского «Ференцвароша», высказался о чемпионстве петербургского «Зенита» в Премьер-лиге. Это пятый подряд титул для подопечных Сергея Семака.

«Что касается чемпионства «Зенита», то пять титулов подряд и «Ференцварош» выиграл. До Семака в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались. Я рад за него», - приводятся слова Черчесова на станицах издания «Чемпионат».

В последнем матче «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху петербургский клуб досрочно гарантировал себе золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Станислав Черчесов
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