Гбамбле: «Сейчас не думаю о получении российского гражданства»

Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле высказался о возможном получении российского гражданства. Напомним, ранее паспорта нашей страны получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

«Слышал, что многие легионеры хотят получить российское гражданство, но пока я наслаждаюсь своим временем в России. Если это произойдёт, то здорово, но сейчас не думаю об этом», — приводит слова Гбамбле «Матч ТВ».

Отметим, что 21-летний ивуариец присоединился к «Ахмату» минувшей замой. В составе грозненской команды он успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

После 26 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице с 43 набранными очками в своём активе. Ближайший матч грозненцы проведут 14 мая против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.