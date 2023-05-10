Агент: «Я пока не говорил о переходе Азмуна ни с одним российским клубом»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, сообщил, что пока не ведёт переговоры с российскими клубами о возможном переходе своего клиента.

«Может, какой-то интерес из России к Сердару и есть, но лично я пока не говорил о его переходе ни с одним российским клубом», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, в период с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Ростова» и «Зенита». В текущем сезоне за «Байер» 28-летний нападающий провёл 28 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.