Агент Джорджевича: «Срок восстановления Луки пока неизвестен»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал о состоянии футболиста после травмы, полученной им в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Срок восстановления Луки пока неизвестен. Он в процессе лечения. Надеемся, вернётся на поле как можно скорее», — цитирует Глушевича Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Джорджевич провёл за «Сочи» 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

После 26 туров РПЛ «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Свой ближайший матч южане проведут 14 мая против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.