Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, как относится к судьям РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем отношении к российским судьям.

«Уважительно отношусь к каждому. После игры все происходит только на взаимном уважении, вне зависимости от результата. Никогда не держу зла на рефери, все понимаю», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче «Оренбург» потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 1:2. В следующем туре подопечные Лички встретятся с екатеринбургским «Уралом».

После 26 туров «Оренбург» набрал 39 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.