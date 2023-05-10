Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Дайте Абаскалю поработать в следующем сезоне»

10 Мая 2023 • 09:03 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о будущем испанского наставника Гильермо Абаскаля в «народной команде».

«Он подкорректирует план подготовки в следующем сезоне, если, конечно, захочет остаться. Не надо делать каких-то резких шагов, а дать Абаскалю поработать в следующем сезоне», - передает слова Чернышова Betonmobile.ru.

В последнем матче «Спартак» потерпел гостевое поражение от петербургского «Зенита» со счетом 2:3. После этой неудачи «красно-белые» опустились на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт Абаскаля со столичным клубом истекает летом 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
09:52 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Эраковича в «Краснодар»: «Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Я пока не говорил о переходе Азмуна ни с одним российским клубом»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Джорджевича: «Срок восстановления Луки пока неизвестен»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Мухин: «За всю карьеру против Сулейманова было сложнее всего играть»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, как относится к судьям РПЛ
09:03 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Дайте Абаскалю поработать в следующем сезоне»
08:04 · Россия. Премьер-лига
В Испании назвали Малкома «царём РПЛ» 2
09 Мая
23:13 · Россия. Премьер-лига
Малийский защитник «Сочи» Сиссако не исключил возможности получения российского гражданства
22:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Сиссако сравнил чемпионаты России и Бельгии
22:27 · Россия. Премьер-лига
Игроку «Торпедо» наложили девять швов после травмы на тренировке
21:53 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кирилла Глебова прокомментировал дебют игрока в стартовом составе ЦСКА
21:49 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе заявил, что хотел бы остаться в «Сочи»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Магкееву надо набраться терпения и мужества»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича прокомментировал конфликт игрока с Цаллаговым
21:26 · Россия. Премьер-лига
Николаев – о работе Кукуяна: «В игре «Зенита» и «Спартака» Пашу было трудно узнать» 1
Все новости
Рекомендуем