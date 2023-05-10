Чернышов: «Дайте Абаскалю поработать в следующем сезоне»

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о будущем испанского наставника Гильермо Абаскаля в «народной команде».

«Он подкорректирует план подготовки в следующем сезоне, если, конечно, захочет остаться. Не надо делать каких-то резких шагов, а дать Абаскалю поработать в следующем сезоне», - передает слова Чернышова Betonmobile.ru.

В последнем матче «Спартак» потерпел гостевое поражение от петербургского «Зенита» со счетом 2:3. После этой неудачи «красно-белые» опустились на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт Абаскаля со столичным клубом истекает летом 2025 года.