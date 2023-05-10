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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Испании назвали Малкома «царём РПЛ»

10 Мая 2023 • 08:04 Комментировать (1)

Журналисты испанского издания AS опубликовали материал, посвященный нападающему петербургского «Зенита» Малкому.

«Золото Олимпиады подняло самооценку Малкома после неудачного сезона в «Барселоне». После этого мы увидели лучшую версию этого футболиста. Вот почему «ПСЖ» хотел подписать его. Малком – настоящий царь чемпионата России», - говорится в публикации AS.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 22 забитых мяча и девять результативных передач.

Контракт Малкома c петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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Комментарии (1)
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sierge
10 Мая 2023 в 08:50
Да он очень крут, но вот только я не знаю что ему лучше быть первым парнем на деревне в РФПЛ или быть пятым-десятым игроком в Европе?)
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