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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малийский защитник «Сочи» Сиссако не исключил возможности получения российского гражданства

09 Мая 2023 • 23:13 Комментировать
Сочи
...
Ростов
13.05 18:00

Малийский защитник футбольного клуба «Сочи» Мусса Сиссако высказался о возможном получении российского гражданства.

Футболист отметил, что не разговаривал с клубом по этому вопросу, ведь он проводит только первый сезон в России.

«Нужно еще привыкнуть в стране, сыграть несколько лет. Но, наверное, если останусь, то подумаю над этой возможностью!», - приводит слова Сиссако «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сиссако заключил контракт с «Сочи» летом прошлого года.

В текущем сезоне он принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Мусса Сиссако
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