Малийский защитник «Сочи» Сиссако не исключил возможности получения российского гражданства

Малийский защитник футбольного клуба «Сочи» Мусса Сиссако высказался о возможном получении российского гражданства.

Футболист отметил, что не разговаривал с клубом по этому вопросу, ведь он проводит только первый сезон в России.

«Нужно еще привыкнуть в стране, сыграть несколько лет. Но, наверное, если останусь, то подумаю над этой возможностью!», - приводит слова Сиссако «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сиссако заключил контракт с «Сочи» летом прошлого года.

В текущем сезоне он принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.