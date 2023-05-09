Защитник «Сочи» Сиссако сравнил чемпионаты России и Бельгии

Защитник футбольного клуба «Сочи» Мусса Сиссако сравнил уровни чемпионатов России и Бельгии.

Малиец отметил, что уровень у турниров разный.

«Обе лиги одинаково хорошие. Возможно, здесь игроки лучше оснащены в техническом плане, в Бельгии же футболисты физически более развиты», - заявил Сиссако в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 22-летний футболист пополнил ряды сочинского клуба прошлым летом, перейдя из льежского «Стандарта» за 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Сиссако принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Его соглашение с «Сочи» рассчитано до 30 июня 2025 года.