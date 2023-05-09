Мелкадзе заявил, что хотел бы остаться в «Сочи»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мыслями о будущем и, в частности, о новом контракте с сочинцами.

«Что касается контракта, то это моё личное дело. Но мне бы, конечно, хотелось остаться в «Сочи», - кратко рассказал игрок «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 26-летний нападающий забил в составе своей команды пять голов в рамках Премьер-лиги. Также у него в активе два ассиста.

Его трудовое соглашение с клубом с юга России рассчитано до середины 2024 года.

Ранее Мелкадзе прокомментировал очередную неудачную игру своей команды – на выезде сочинцы не совладали с «Локомотивом» и уступили – 0:3.