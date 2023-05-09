Руслан Нигматуллин: «Магкееву надо набраться терпения и мужества»

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал печальную весть в составе «железнодорожников» - сегодня стало известно, что основной центральный защитник Станислав Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Стасу нужно набраться терпения и мужества, потому что такой беды никому не пожелаешь», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что Магкееву по такому вопросу было бы неплохо посоветоваться с Игорем Акинфеевым – в молодости один из лучших российских голкиперов тоже рвал «кресты».

Магкеев снова повредил крестообразные связки