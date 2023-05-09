Агент Дркушича прокомментировал конфликт игрока с Цаллаговым

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дкрушича, высказался о конфликте своего клиента с хавбеком команды Ибрагимом Цаллаговым. Ранее сообщалось, что после потасовки между игроками главный тренер южан Дмитрий Хохлов отстранил Цаллагова от занятий с основной командой и отправил его в дубль.

«После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было. И я не думаю, что Цаллагов переведен в дубль из-за ситуации с Ваней. Это просто решение клуба, но судить не мне», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Агент отметил, что футболисты уладили конфликт в раздевалке, они пожали друг другу руки, никаких проблем нет.