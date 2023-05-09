Черчесов рассказал о праздновании победы в чемпионате Венгрии

Наставник будапештского «Ференцвароша» Станислав Черчесов на минувшей неделе официально оформил своё второе чемпионство подряд у руля местного гранда. Спустя несколько дней специалист рассказал, как отпраздновал с командой этот титул.

«В этот раз без эксцессов. Зашёл в раздевалку после матча, поздравил с победой, объявил о выходных для игроков и быстро ушёл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но, когда вернулся — шампанское текло рекой», - делится Черчесов с корреспондентом «Чемпионата».

«Ференцварош» Черчесова официально стал чемпионом Венгрии 5 мая. 6 мая столичный клуб играл с «Кишвардой» в рамках венгерской лиги уже в статусе чемпиона.

Черчесов во второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии