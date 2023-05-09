Альшин рассказал, что изменилось в «Факеле» при Евсееве

Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин рассказал, какие изменения произошли в его команде после прихода нового главного тренера – Вадима Евсеева.

«Конечно, когда происходят изменения в тренерском штабе, команда реагирует. Эмоциональный фон в нашей команде заметно улучшился», - признался Альшин «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» одержал победу уже в дебютном матче Вадима Евсеева у руля команды – воронежцам в гостях удалось обыграть «Ростов» Валерия Карпина со второго места в турнирной таблице РПЛ.

Ранее защитник воронежцев Кирилл Суслов рассказал, изменилась ли игра «Факела» при Евсееве