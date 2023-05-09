Назван вероятный следующий клуб Цаллагова - игрок покинет «Сочи»

Ибрагим Цаллагов не принимал участие в понедельничном матче «Сочи» против «Локомотива». Появилась информация о том, что временный тренер команды Дмитрий Хохлов сослал футболиста в дубль после конфликта и Ваней Дркушичем.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Цаллагов проведёт в дубле остаток сезона, а затем покинет «Сочи» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта. Отмечается, что с высокой долей вероятности 32-летний хавбек перейдёт в «Аланию».

«Алания» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Владикавказа претендует на повышение в классе до Премьер-лиги.

В «Сочи» конфликт – футболиста сослали в дубль