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Назван вероятный следующий клуб Цаллагова - игрок покинет «Сочи»

09 Мая 2023 • 20:32 Комментировать

Ибрагим Цаллагов не принимал участие в понедельничном матче «Сочи» против «Локомотива». Появилась информация о том, что временный тренер команды Дмитрий Хохлов сослал футболиста в дубль после конфликта и Ваней Дркушичем.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Цаллагов проведёт в дубле остаток сезона, а затем покинет «Сочи» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта. Отмечается, что с высокой долей вероятности 32-летний хавбек перейдёт в «Аланию».

«Алания» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Владикавказа претендует на повышение в классе до Премьер-лиги.

В «Сочи» конфликт – футболиста сослали в дубль

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ибрагим Цаллагов Сочи трансферы футбола - лето 2023
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