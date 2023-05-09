В «Сочи» конфликт – футболиста сослали в дубль

В «Сочи» произошёл конфликт. В апрельском матче против «Торпедо» Ваня Дркушич на поле предъявил претензии Ибрагиму Цаллагову по поводу игрового момента. Цаллагов на эмоциях начал выяснять отношения с партнёром, а в раздевалке конфликт получил продолжение.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», временный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов принял решение об отстранении 32-летнего Цаллагова от тренировочного процесса первой команды. В настоящий момент Ибрагим занимается с дублем.

Ближайший матч чемпионата России «Сочи» проведёт 14 июня – против «Ростова» на своём поле.