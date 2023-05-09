Гбамбле заявил, что хотел бы остаться жить в Грозном надолго

Зимний новичок грозненского «Ахмата» Нене Гбамбле оценил уровень жизни в городе Грозный.

«В России и в Грозном много хороших и классных людей и очень красиво. Полагаю, хотел бы остаться жить здесь надолго», - признался африканский футболист «Матч ТВ», добавив, что пока не успел посетить исторические места.

Гбамбле стал новичком «Ахмата» зимой 2023 года, он перебрался в грозненский клуб из словенского «Целе». Полузащитнику всего 21 год.

«Я уже чуть‑чуть говорю на русском, здесь мне действительно комфортно», - добавил игрок.