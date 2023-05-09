Валерий Баринов: «Сёмин говорил, что из Магкеева может вырасти хороший футболист»

Известный актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на травму защитника «красно-зелёных» Станислава Магкеева. Ранее стало известно, что у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.

«Локомотив» сейчас довольно слаженно играет, и все на месте. Отсутствие Магкеева — это не очень хорошо. Он перспективный и талантливый игрок. Сёмин отмечал его и говорил, что из Станислава может вырасти хороший футболист», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что травма Магкеева — это беда для игрока и для команды, но важно то, в какой форме он вернется на поле.

В нынешнем сезоне защитник провел 26 матчей с учетом всех турниров, в которых получил девять желтых карточек и одну красную.

Магкеев снова повредил крестообразные связки