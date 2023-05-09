Канчельскис дал «Локомотиву» совет по Дзюбе

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал «Локомотиву» совет по будущему форварда Артёма Дзюбы.

Как известно, «Локомотив» недавно начал обсуждать с Дзюбой возможность продления его контракта. Действующий договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Великолепный трансфер. Из девяти игр забить восемь голов - это очень хорошо», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Я считаю, что «Локомотив» обязан продлить контракт с ним», - добавил экс-игрок.

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 13 мая – против «Крыльев Советов» на выезде.