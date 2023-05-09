Булыкин считает, что травма Магкеева — это большая потеря для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал травму защитника «железнодорожников» Станислава Магкеева. Ранее стало известно, что у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.

«Это очень серьезная травма. Сложный момент для молодого игрока: тем более, если она настигает его второй раз уже. Уверен, что Стас вернется и выйдет на свой уровень! Желаю ему скорейшего восстановления», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Как считает эксперт, это большая потеря для «железнодорожников», ведь Магкеев был основным игроком команды, теперь «Локомотиву» предстоит искать ему замену.

В текущем сезоне футболист провел 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Магкеев снова повредил крестообразные связки