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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что травма Магкеева — это большая потеря для «Локомотива»

09 Мая 2023 • 19:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
13.05 18:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал травму защитника «железнодорожников» Станислава Магкеева. Ранее стало известно, что у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.  

«Это очень серьезная травма. Сложный момент для молодого игрока: тем более, если она настигает его второй раз уже. Уверен, что Стас вернется и выйдет на свой уровень! Желаю ему скорейшего восстановления», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Как считает эксперт, это большая потеря для «железнодорожников», ведь Магкеев был основным игроком команды, теперь «Локомотиву» предстоит искать ему замену.

В текущем сезоне футболист провел 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Магкеев снова повредил крестообразные связки 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Станислав Магкеев
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