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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воробьёв считает, что в следующем сезоне «Оренбург» будет бороться за медали

09 Мая 2023 • 19:28 Комментировать
Урал
...
Оренбург
13.05 12:00

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв оценил результаты команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть еще шансы подняться выше — и все к этому стремятся. Уверен, что в следующем сезоне мы сохраним этот результат: даже можем побороться за медали», — цитирует Воробьёва издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забил семь голов и записал на свой счет три результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

«Оренбург» набрал 39 очков за 26 туров и занимает восьмое место в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Воробьёв
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УРАЛ ОРЕНБУРГ
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