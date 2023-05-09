Воробьёв считает, что в следующем сезоне «Оренбург» будет бороться за медали

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв оценил результаты команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть еще шансы подняться выше — и все к этому стремятся. Уверен, что в следующем сезоне мы сохраним этот результат: даже можем побороться за медали», — цитирует Воробьёва издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забил семь голов и записал на свой счет три результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

«Оренбург» набрал 39 очков за 26 туров и занимает восьмое место в чемпионате России.