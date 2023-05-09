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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семёнов считает, что у игроков «Ахмата» нет проблем с психологией

09 Мая 2023 • 19:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
13.05 18:00

Капитан «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на слова наставника команды Сергея Ташуева о проблемах с психологией у игроков.

«Я не вижу тех психологических проблем у игроков «Ахмата», о которых говорил Ташуев. Мы обыгрываем большие команды, а можем проиграть слабым, потому что сейчас все могут побеждать», — приводит слова Семёнова «Чемпионат».

Футболист добавил, что, возможно, тренер по-другому смотрит на ситуацию, но ему виднее.

В текущем сезоне 34-летний защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах и получил пять желтых карточек.

После 26 туров «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Андрей Семёнов Ахмат
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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