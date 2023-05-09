Слуцкий считает, что в Медиалиге судьи лучше, чем в РПЛ

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил высокий уровень судей в Медиалиге. Экс-наставник «Рубина» похвалил арбитра, который работал на матче между «Матч ТВ» и FC Bus и принял верное решение после просмотра видеоповтора.

Обращаясь к Константину Геничу, Слуцкий сказал: «У вас в Медиалиге судьи гораздо профессиональнее, квалифицированнее, объективнее и честнее, чем в РПЛ». Слова тренера приводит Sports.ru со ссылкой на «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий находится без работы с ноября после ухода из «Рубина». В последнее время тренер пробует себя в роли ведущего нескольких программ, которые выходят на YouTube.

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