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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев снова повредил крестообразные связки официально

09 Мая 2023 • 18:43 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
14.05 14:00

Российский защитник «Локомотива» Станислав Магкеев снова повредил крестообразные связки колена. О характере травмы игрока сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Так, результате обследования после разгромной победы его клуба над «Сочи» (3:0) у игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

«В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», - добавили в клубе.

Отметим, что за последние два года это уже вторая подобная травма защитника. В 2021 году он травмировал «кресты» в рамках матча РПЛ против «Химок».

В текущем сезоне на счету 24-летнего защитника 26 матчей во всех турнирах без голевых действий.

«Локомотив» потерял Магкеева из-за травмы

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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