Иван Игнатьев отреагировал на слухи о зарплате в «Хапоэле»

Нападающий Иван Игнатьев ближайшим летом может сменить «Локомотив» на «Хапоэль» из города Беэр-Шева. Ходят слухи о том, что трансфер Игнатьева маловероятен из-за высоких запросов игрока по зарплате. 24-летний форвард дал комментарий на этот счёт.

«Не знаю, откуда издания берут такую информацию. Мы до этой стадии даже не доходили, честно говоря. Про зарплату речи не было», - сказал Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Что касается вопроса о том, идут ли переговоры, Игнатьев сказал, что об этом нужно спрашивать у агентов.

В сезоне 2022/2023 Иван Игнатьев провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил пять голов. Специалисты портала transfermarkt оценивают игрока в 1,5 миллиона евро.