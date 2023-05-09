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Иван Игнатьев отреагировал на слухи о зарплате в «Хапоэле»

09 Мая 2023 • 18:37 Комментировать

Нападающий Иван Игнатьев ближайшим летом может сменить «Локомотив» на «Хапоэль» из города Беэр-Шева. Ходят слухи о том, что трансфер Игнатьева маловероятен из-за высоких запросов игрока по зарплате. 24-летний форвард дал комментарий на этот счёт.

«Не знаю, откуда издания берут такую информацию. Мы до этой стадии даже не доходили, честно говоря. Про зарплату речи не было», - сказал Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Что касается вопроса о том, идут ли переговоры, Игнатьев сказал, что об этом нужно спрашивать у агентов.

В сезоне 2022/2023 Иван Игнатьев провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил пять голов. Специалисты портала transfermarkt оценивают игрока в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хапоэль Беэр-Шева Иван Игнатьев трансферы футбола - лето 2023
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