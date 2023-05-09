Шикунов уверен, что «Ростов» останется в тройке

Известный функционер Александр Шикунов поделился мнением о шансах «Ростова» в борьбе за призовые медали в РПЛ.

«Ростов» не выпал из гонки, еще четыре матча. «Ростов» может проиграть «Факелу», но может обыграть ЦСКА в Москве. У нас чемпионат уникальный, у нас все бывает. Будем смотреть. Я уверен, что «Ростов» будет в тройке», — заявил Шикунов «РБ Спорту».

Подопечные Валерия Карпина набрали 50 очков за 26 игр и находятся на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ростовский клуб встретится с «Сочи», матч пройдет 14 мая, начало поединка запланировано на 19:00 по мск.