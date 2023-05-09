Булыкин – о премиях в «Зените»: «В «Аяксе» за чемпионство платили в 10 раз больше»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о размере премиальных выплат в «Зените». Сообщалось, что за победу над «Спартаком» футболистам основы заплатили по пять миллионов рублей. Булыкин ответил на вопрос, это много или мало.

«За один матч это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч. Однако я помню в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше - в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Обыграв «Спартак» на своём поле со счётом 3:2, «Зенит» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Питерский клуб стал чемпионом России пятый год подряд. Всего в своей истории «Зенит» выигрывал чемпионский титул 10 раз, поэтому теперь клуб разместил вторую звезду на эмблеме.