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Гаврилов: «Отец вернулся с фронта без ног» эксклюзив

09 Мая 2023 • 19:00 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

- В вашей семье были люди, принимавшие участие в сражениях?

- У меня воевал отец. Про остальных родственников я вам ничего не могу сказать, так как не очень помню их истории. Отец вернулся с фронта инвалидом войны, у него не было ног. Не помню, на каком фронте он был.

- В каком году он ушёл из жизни?

- Он умер в 2000 году, ему было 77 лет.

- А сколько ему было лет, когда он оказался на фронте?

- Он 1923 года рождения. Пошёл на фронт в 18 лет.

Григорий Петерсон

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Юрий Гаврилов
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